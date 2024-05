Prato - Stanasel | Sottopasso di via Ciulli ancora chiuso Tradite promesse ai cittadini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 - "Insieme al Coordinatore della Lega Giovani diMarco Riccucci e a Ilenia Bozzano Panci, candidata a consigliere comunale insieme a me nella lista della Lega Salvini Premier, abbiamo fatto un sopralluogo presso ildi via, in seguito alle innumerevoli segnalazioni e richieste dei, ormai disperati a causa del ritardo dei lavori. I lavori costeranno al Comune ben 200.000 euro, molto più dei 60.000 euro previsti in principio, erroneamente, dall’Amministrazione Biffoni. Il cartello davanti al cantiere delindica il 18 dicembre 2023 come data della consegna dei lavori e specifica 90 giorni per l’ultimazione dei lavori di quest’area, ma ci troviamo a fine maggio senza che l’opera sia stataultimata. ...