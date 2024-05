Cina | forte crescita nuove energie accelera transizione verde globale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pechino, 20 mag – (Xinhua) – L’incrollabile attenzione dellaallo sviluppo a basse emissioni di carbonio ha favorito una nuovaenergetica nella seconda economia mondiale, con i venti favorevoli che soffiano oltre perre ladel mondo. La nuovaenergetica dellanon solo sostiene la realizzazione degli obiettivi di sviluppodel Paese, ma contribuisce anche allaoffrendo prodotti di qualita’ e a prezzi accessibili, nonche’ tecnologie e soluzioni cinesi, hanno dichiarato i relatori ospiti del quinto episodio della China Economic Roundtable, una piattaforma di discussione per tutti i media organizzata ...

Pechino, 16 mag – (Xinhua) – La spesa cinese per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) dovrebbe registrare una crescita costante grazie all’adozione da parte di diversi settori dell’ultima ondata di trasformazione digitale ...

Chongqing, 19 mag – (Xinhua) – Panorami turistici colorati hanno diversificato le esperienze di svago nell’area del Bacino delle Tre Gole in Cina , genera ndo nuova crescita dei consumi. Ora i turisti possono visitare l’area via acqua, terra o ...

“Non ci sono abbastanza bambini”, l’allarme degli esperti sul calo demografico - “Non ci sono abbastanza bambini”, l’allarme degli esperti sul calo demografico - L’inverno demografico sta arrivando. Lo ha annunciato Jesus Fernadez-Villaverde, economista specializzato in demografia presso l’Università della Pennsylvania. Il mondo sta vivendo una crisi demografi ...

Oro e argento: prezzi stracciano nuovi record. I market mover tassi Fed e Cina - Oro e argento: prezzi stracciano nuovi record. I market mover tassi Fed e cina - Oro, argento, rame: nel mercato delle materie prime si mettono in evidenza i rally di questi pesi massimi, che continuano a riportare performance da capogiro, inanellando nuovi massimi. Stamattina, ne ...

Nvidia alla prova dei conti: c’è chi sostiene che è sottovalutata - Nvidia alla prova dei conti: c’è chi sostiene che è sottovalutata - Panoramica Mercato di OraFinanza.it (Antonio Gamma) riguardo: S&P 500, Alphabet Inc Class A, Alphabet Inc Class C. Leggi la Panoramica di Mercato di OraFinanza.it (Antonio Gamma) su Investing.com.