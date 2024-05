Cina | vendite di veicoli usati +14,68% ad aprile

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pechino, 20 mag – (Xinhua) – Lediinsono aumentate del 14,68% su base annua nel mese di, secondo i dati del settore. Il mese scorso nel Paese sono stati commerciati circa 1,68 milioni di, per un valore totale delle transazioni di 111,1 miliardi di yuan (circa 15,64 miliardi di dollari), secondo la China Automobile Dealers Association. L’associazione ha attribuito questa rapida espansione dellealla crescita della domanda dei consumatori e alle attivita’ di promozione commerciale, oltre che al sostegno politico del Paese per il trade-in di beni di consumo. Nei primi quattro mesi di quest’anno, circa 6,28 milioni dihanno fatto il ...

Pechino, 07 apr – (Xinhua) – Le vendite di veicoli usati in Cina sono aumentate del 6,76% su base annua nei primi due mesi dell’anno, come mostrato dai dati del settore. Circa 2,89 milioni di veicoli usati sono stati commerciati nel Paese nel ...

Il mercato della compravendita di veicoli usati è noto per essere spesso caratterizzato da poca trasparenza e truffe all'ordine del giorno, che possono facilmente rendere l'acquisto o la vendita di un veicolo un percorso insidioso sia per chi ...

Il mercato della compravendita di veicoli usati è noto per essere spesso caratterizzato da poca trasparenza e truffe all’ordine del giorno, che possono facilmente rendere l’acquisto o la vendita di un veicolo un percorso insidioso sia per chi ...

Come Appian sta usando l'IA (e i dati) per aiutare le persone a lavorare meglio - Come Appian sta usando l'IA (e i dati) per aiutare le persone a lavorare meglio - Appian ha recentemente presentato la versione 24.1 della sua piattaforma, in cui introduce diverse novità. Ne abbiamo parlato con Costantino Croce di Appian Italia per capirle meglio ...

Noleggio in crescita e dinamiche di settore - Noleggio in crescita e dinamiche di settore - L’autonoleggio è in salute, dopo essersi lasciato alle spalle gli sconvolgimenti post-Covid, che non sono stati lievi. Il noleggio a lungo termine ha chiuso, secondo i dati Aniasa, il 2023 in crescita ...

Incentivi auto a fine maggio: le offerte statali in arrivo - Incentivi auto a fine maggio: le offerte statali in arrivo - Conto alla rovescia per i nuovi eco-incentivi auto, anche per veicoli usati e imprese, con bonus ai redditi bassi: una panoramica delle offerte in arrivo.