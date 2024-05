Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 20 maggio 2024) ËGO Sangue in Italia è disponibile da giovedì 23 maggio per INRI “(red)”, ilnascosto diche racconta nuove sfumature della sua essenza artistica, in una chiave più viscerale e matura. Andiamo a saperne di più.fuori con(Red(RED) è ilnascosto di(ottobre 2023) –di– disponibile da giovedì 23 maggio per INRI/Metatron Publishing. Cosa rappresenta ...