Cina | vendite di veicoli usati +14,68% ad aprile

(Di lunedì 20 maggio 2024) Pechino, 20 mag – (Xinhua) – Lediinsono aumentate del 14,68% su base annua nel mese di, secondo i dati del settore. Il mese scorso nel Paese sono stati commerciati circa 1,68 milioni di, per un valore totale delle transazioni di 111,1 miliardi di yuan (circa 15,64 miliardi di dollari), secondo la China Automobile Dealers Association. L’associazione ha attribuito questa rapida espansione dellealla crescita della domanda dei consumatori e alle attivita’ di promozione commerciale, oltre che al sostegno politico del Paese per il trade-in di beni di consumo. Nei primi quattro mesi di quest’anno, circa 6,28 milioni dihanno ...

Pechino, 12 mag – (Xinhua) – Le vendite di veicoli passeggeri di marche cinesi sono aumentate del 26,7% su base annua nei primi quattro mesi dell’anno, come mostrato da dati del settore. Piu’ di 4,66 milioni di veicoli ...

Pechino, 17 mag – (Xinhua) – Le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina , un importante indicatore della forza dei consumi del Paese, sono aumentate del 4,1% su base annua nei primi quattro mesi del 2024, hanno mostrato oggi i dati ufficiali. ...

Pechino, 19 mag – (Xinhua) – Le vendite di furgoni pickup in Cina sono aumentate del 4,4% su base annua ad aprile , poiche’ le politiche di promozione dei consumi del Paese hanno stimolato il mercato, come mostrato dai dati del settore. Secondo ...

I dazi europei contro le auto cinesi servono davvero - L'UE a luglio dovrebbe definire i dazi contro le auto cinesi in un'operazione piuttosto controversa e criticata su più fronti

