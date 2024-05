Le distorsioni del sogno americano in tre film - Le distorsioni del sogno americano in tre film - Emanuele Mengotti ha cominciato a conoscere gli Stati Uniti dal finestrino delle corriere e dalle panchine delle stazioni degli autobus. Nei suoi documentari racconta volti e storie poco conosciute de ...

10 dischi per capire cos’è stato il sophisti-pop anni ’80 - 10 dischi per capire cos’è stato il sophisti-pop anni ’80 - Everything but the Girl, Sade, Matt Bianco, Style Council, Prefab Sprout e compagnia sciccosa: la rifondazione soul del pop britannico alternativa a post punk e new wave. Anche se non sembra, c’entra ...

Gli inizi della carriera - Gli inizi della carriera - Ha ricevuto l’invito per il Foro Italico, per le qualificazioni. Francesco Passaro è numero 240 del ranking Atp, dopo aver visto da vicino la top 100 nel febbraio del 2023. Si è fermato al numero 108.