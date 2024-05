Per votare alle prossime elezioni europee non è necessario avere il green pass

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 5 maggio 2024 è stato pubblicato su X un post in cui si legge: «Scusate ma il 9 giugno non potròperché non ho il.». Lo stesso contenuto è stato diffuso anche su Facebook. Si tratta di una notizia falsa. Tra il 6 e il 9 giugno 2024 i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea saranno chiamatiurne per eleggere i nuovi membri del Parlamento europeo. Per quanto riguarda l’Italia, tra l’8 e il 9 giugno 2024 i cittadini italiani potranno indicare, al momento del voto, da una a tre preferenze e saranno eletti i candidati (76 in totale) che ne raccolgono il maggior numero. Come si legge sul sito ufficiale dellepredisposto dal Parlamento europeo, in Italia «per esercitare il diritto di voto presso ...

L’ultimo voto per il rinnovo del parlamento europeo è avvenuto nel giugno del 2019. Un’altra epoca, tanto a livello politico, quanto economico. Si è ancora nella fase pre pandemia, in Ucraina ci si era quasi scordati dell’esistenza della crisi nel ...

L’8 e il 9 giugno i cittadini italiani parteciperanno a una tornata elettorale importante. È vero, il ruolo del Parlamento europeo non è così decisivo. Sappiamo tutti che il “potere” dell’Unione è distribuito in diverse istituzioni, a partire da ...

«Non posso votare perché non ho il Green Pass ». Questa è in sintesi la teoria che viene diffusa dagli ambienti No Vax sui social, facendo intendere che senza la certificazione verde non si possa esprimere il proprio diritto di voto alle elezioni ...

