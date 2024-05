Zhang spera nel finanziatore last minute per l'Inter - ma Oaktree ha già un acquirente | ecco chi

Entro lunedì il presidente dell’Inter, il desaparecido e indebitatissimo Steven Zhang , dovrà tirare fuori dal cilindro la bellezza di 375 milioni di euro per rientrare del prestito con il fondo di investimento Oaktree e non perdere il controllo del ...

