Accadde oggi | 22 ottobre | Andres Palop ed altre ricorrenze

(Di domenica 22 ottobre 2023) 22edMario che andava, Mario che veniva, a Firenze. Il 221923 erano nati Gritti e Caciagli: il primo vi giunse nel 1945 per restarci un biennio. Quando salutava i tifosi viola, a Campo di Marte arrivava l’altro. La guerra era finita e c’era voglia di risollevarsi. Quanti come noi hanno visto almeno una volta ‘Fuga per la vittoria’ con calciatori prestati al cinema?è il centenario dalla nascita anche di Bert Trautmann, prima militare tedesco e poi per diverse stagioni portiere del Manchester United: alla sua vita è ispirata la pellicola ‘The Keeper’. Compie settantacinque anni Gian Pietro Marchetti, giocatore duttile che festeggiò due scudetti con la Juventus. Il 221973 è venuto al mondo ...