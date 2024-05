Si ribalta con l’auto e finisce nel dirupo | paura per un 20enne

(Di lunedì 20 maggio 2024) Brutto incidente nella notte a Lenola (Latina), autoin un. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente ai Carabinieri.per unche si trovava alla guida. Incidente a Lenola (Latina) stanotte: giovane sicon– (ilcorrieredellacitta.com)Incidente stradale nelle scorse ore in provincia di Latina, nel territorio comunale di Lenola. Nell’impatto è rimasta coinvolta una vettura guidata da un cittadino classe 2004 residente a Vallecorsa (Frosinone). Il giovane, nel percorrere l’arteria stradale, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo,ndosi, e terminando la corsa nelsottostante. Miracolosamente però ilnon avrebbe riportato ...

Incidente stradale nel pomeriggio per l'ex presidente del Coni Gianni Petrucci ; è accaduto a Valmontone, vicino Roma . A quanto ricostruito dai carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, sarebbe uscito fuori strada, finendo in un ...

Barni , 2 maggio 2024 – Un uomo di 42 anni è rimasto ferito nell’incidente avvenuto oggi alle 18 a Barni , quando la sua auto, un suv, è uscita di strada cadendo in un dirupo e scivolando tra gli alberi per circa 15 metri , sotto sede stradale sulla ...

Precipitano in un dirupo e rimangono aggrappati a una pianta in provincia di Treviso: salvati dall'elisoccorso - Precipitano in un dirupo e rimangono aggrappati a una pianta in provincia di Treviso: salvati dall'elisoccorso - Padre e figlia precipitano in un dirupo ma rimangono aggrappati a una pianta in provincia di Treviso: calato un verricello di 50 metri per salvarli ...

Valsolda, il giro in barca sul lago rischia di finire male: imbarcano acqua e poi chiedono aiuto, in salvo - Valsolda, il giro in barca sul lago rischia di finire male: imbarcano acqua e poi chiedono aiuto, in salvo - E' successo nel tardo pomeriggio: quattro turisti stranieri a bordo, riescono a raggiungere con apprensione la riva.

Makari 2 con Claudio Gioè, finale di stagione: per amore di Suleima - Makari 2 con Claudio Gioè, finale di stagione: per amore di Suleima - Trama, cast, libro ispiratore di Il lusso della giovinezza, ultimo episodio (in replica) di Makari 2, la fiction gialla con Claudio Gioè.