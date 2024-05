Napoli - the last dance di Osimhen | caccia al sostituto

Casting per il dopo Osimhen: per Gazzetta due nomi da cancellare dalla lista - Casting per il dopo osimhen: per Gazzetta due nomi da cancellare dalla lista - Il punto sull’attacco del napoli, con due nomi da depennare ed un centravanti da convincere a vestire l’azzurro. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione ...

TJ - Non solo il Napoli, ma anche la Juve si è informata su Mateta - TJ - Non solo il napoli, ma anche la Juve si è informata su Mateta - Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, la Juventus è tra i club che ha chiesto informazioni per Jean-Philippe Mateta (26) del Crystal Palace. L'attaccante ...

IL MATTINO - Il Napoli ha scelto Dovbyk per l'attacco, ha una clausola da 40 milioni di euro - IL MATTINO - Il napoli ha scelto Dovbyk per l'attacco, ha una clausola da 40 milioni di euro - napoli - Il napoli dovrà sostituire Victor osimhen, centravanti nigeriano destinato a partire in estate. Al suo posto, gli azzurri avrebbero individuato in Artem Dovbyk del Girona il successore ideale ...