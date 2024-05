Super 3000 siepi Bouih è da urlo! A Boni il titolo universitario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Se l’atletica leggera reggiana vede al centro dell’attenzione Zaynab Dosso, tanti altri atleti più o meno giovani hanno nel cassetto un sogno che per Zaynab si è realizzato. Parliamo di Yassin, ma anche di Roberto, campione italiano, entrambi suie ancora della giovane velocista della Corradini, Viola Canovi, che ha migliorato con le sue compagne il record italiano under 18 della 4x100.è tornato di forza a livelli internazionali, quarto al meeting polacco di Chorzòv suiin 8’18’’37. E’ il personale, ma soprattutto il minimo per gli Europei di Roma e la miglior prestazione italiana 2024. E’ la decima prestazione italiana di sempre e là davanti, tra gli altri, ci sono due… tipi come Panetta, ...