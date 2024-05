San Siro si gode il trionfo Coreografie e premiazioni La Milano interista rimanda i pensieri sul futuro del club

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nerazzurri e tricolore. I colori della festa a Sansono quelli della squadra campione ormai da diverse settimane. Dopo le celebrazioni notturne del 22 aprile successive al derby che ha sancito l’aritmetica certezza, quelle di una settimana più tardi con la lunghissima parata per le strade della città, ieri è stata la volta della lunga domenica partita con Inter-Lazio, proseguita con la consegna della coppa dello scudetto e le esibizioni di artisti del calibro di Ligabue. Un pomeriggio-sera a cui hanno partecipato dagli spalti 73.148 spettatori, per un totale stagionale che porta a numeri da prima della classe anche sulle tribune: 1.383.926 spettatori in Serie A, 207.408 nella fase a gironi di Champions League e altri 73.709 agli ottavi di finale, più 63.519 nell’altro ottavo perso in Coppa Italia contro il Bologna. Totale complessivo: 1.728.562 con una media ...