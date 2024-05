Per migliorare salute e aspettativa di vita - potrebbe essere il momento di iscriversi a una mezza maratona

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quando si pensa agli indicatori del proprio stato diin generale, possono venire in mente alcuni elementi di riferimento, come ad esempio gli esami del sangue che il medico prescrive ogni anno. O magari l'indice di massa corporea. O ancora, quanto si riesce a sollevare alla panca piana. Però si sente parlare sempre di più anche di un altro elemento, ossia il test VO2 Max. In poche parole, questo test misura la potenza aerobica, ovvero il più alto tasso di consumo di ossigeno raggiungibile durante i momenti di sforzo fisico. Si può pensare a un valore del genere come a un indicatore del funzionamento dei propri polmoni, dell'efficienza con la quale il cuore fa affluire il sangue ai muscoli, come pure dell'efficacia di questi ultimi nell'estrarre e utilizzare l'ossigeno nel sangue. Per la precisione, il nome del test è un acronimo: "V?" sta per “Volume”, "O?" ...