Il Cagliari non poteva retrocedere nell' anno della morte di Gigi Riva

(Di lunedì 20 maggio 2024) Nonsuccedere che ilretrocedesse l’in cui ha perso per sempre. Nonripetersi quanto accaduto alla Sampdoria e alla Cremonese dodici mesi prima, vedove prima di Gianluca Vialli e poiSerie A: se lo sardetti, dalle parti dell’ex stadio Sant’Elia, quella fine di gennaio quando tutta l’isola e buona parte d’Italia si fermarono a rendere omaggio al silenzioso numero undici. Eppure la ripartenza dopo lo choc non fu agevole: sconfitte interne contro Torino e Lazio, vendemmiata romanista all’Olimpico, prima del prezioso pareggio di Udine. L’arrivo con gol di Gianluca Gaetano rinfrancò la truppa di Claudio Ranieri, che strappò pareggi ai campioni d’Italia uscenti, a quelli entranti e alla pur solida Juventus ...

Shomurodov dopo Inter-Cagliari terminata sul punteggio di 2-2, in un’intervista rilasciata su DAZN ha parlato del suo gol realizzato a San Siro. IL COMMENTO – Eldor Shomurodov dopo Inter-Cagliari ha parlato così: «Peccato, potevamo vincere! Anche ...

