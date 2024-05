Scherma | le gare Anita Negroni - due pass per la finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) L’atleta del CircoloImola,, ottiene dueper ladi Genova, ai campionati italiani Gold a Riccione. Lei, che aveva già conquistato la qualificazione tra le cadette, ha bissato il risultato tra le under 20. Tutte vittorie in girone con il quarto posto assoluto al termine della prima fase, poi un crescendo di sfide convincenti con punteggi netti fino a quelli utili per il podio. C’è stata una sconfitta indolore, nonostante un buon margine di vantaggio (13-10), a causa di qualche sbaglio. Il sesto posto conclusivo, su ben 130 atlete dell’entry list, vale il viaggio in Liguria: "Sarà una delle poche atlete italiane classe 2009 qualificata per l’epilogo di Genova – spiega Andrea Ufficiali, direttore tecnico –. Si tratta di un risultato clamoroso in prospettiva. L’ulteriore ...