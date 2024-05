Ancora violenza sul personale sanitario dell’ospedale Goretti di Latina

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il 16 maggio, ildel Pronto SoccorsoS.M.diè stato vittima dell’ennesima aggressione quando un uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è avventato contro medici ed infermieri che lo stavano assistendo. Questo preoccupante fenomeno, ormai frequente, non può essere accettato come una normalità. La CISL Medici di, con il sostegno dell’intera organizzazione sindacale della CISL, rinnova il suo impegno nel denunciare tali atti e insiste affinché i responsabili affrontino le dovute conseguenze. È essenziale continuare a lottare per garantire l’incolumità degli operatori sanitari. Solidarietà e Impegni dalla Regione e dalla ASL La CISL Medici diaccoglie positivamente la solidarietà espressa dal ...

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario". La Federazione italiana aziende sanitarie ospedali ere (Fiaso) rilancia, in occasione dell'1 maggio, la necessità di sbloccare le assunzioni in sanità. ...

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "Eliminare il tetto di spesa per il personale sanitario". La Federazione italiana aziende sanitarie ospedali ere (Fiaso) rilancia, in occasione dell'1 maggio, la necessità di sbloccare le assunzioni in sanità. ...

Sanità piemontese: da affrontare meglio la difficoltà di acquisire personale - Sanità piemontese: da affrontare meglio la difficoltà di acquisire personale - GUIDO CHIESA - Come già evidenziato in un precedente articolo (leggi QUI) il problema centrale della Sanità, non solo piemontese, è la carenza di personale sanitario e socio-sanitario. Porre rimedio a ...

Davide Verrando, passione per la politica e impegno per i giovani e la sanità - Davide Verrando, passione per la politica e impegno per i giovani e la sanità - Sanremo. Continua il ciclo di incontri con i candidati al consiglio comunale di Sanremo. Ospite di Riviera24 oggi c’è Davide Verrando, in lista con Fratelli d’Italia a sostegno di Gianni Rolando sinda ...

Viola divieto avvicinamento e aggredisce la compagna, arrestato - Viola divieto avvicinamento e aggredisce la compagna, arrestato - Ha aggredito la compagna e ha violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla donna. L'episodio è accaduto nella notte di mercoledì 15 maggio a Dimar ...