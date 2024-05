Rame ai massimi storici - sale oltre 11 000 dollari a tonnellata

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il prezzo deltocca il massimo storico dopo mesi di tensione sui mercati delle materie prime. Sulla piazza di Londra le quotazioni hanno superato per la prima volta oggi la soglia di 11.000, segnando un rialzo del 4%. A spingere i prezzi al rialzo è il timore di una prossima carenza del metallo, richiestissimo per la transizione verde sia dalle industrie automobilistiche che da quelle delle rinnovabili.

Le raffinerie cinesi decidono di frenare la produzione di metallo, spia di una crisi che si sta aggravando e che non riguarda solo il Dragone: l’offerta mineraria è sempre più scarsa e i concentrati scarseggiano

Le raffinerie cinesi decidono di frenare la produzione di metallo, spia di una crisi che si sta aggravando e che non riguarda solo il Dragone: l'offerta mineraria è sempre più scarsa e i concentrati scarseggiano

