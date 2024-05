Atalanta Verona , i voti de La Gazzetta dello Sport a Gian Piero Gasperini e Marco Baroni dopo il pareggio di lunedì sera Un 2-2 strano, quello tra Atalanta e Verona . Con una gara messa in discesa per i padroni di casa dall’uno-due di Scamacca ed ...

Gasperini apre al Napoli: manca il ‘sì’ per chiudere la trattativa - gasperini apre al Napoli: manca il ‘sì’ per chiudere la trattativa - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - gasperini apre al Napoli: manca il 'sì' per chiudere la trattativa L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione sul ...

Per il CdS Gasperini ha staccato i rivali: sullo sfondo tre tecnici se dovesse saltare - Per il CdS gasperini ha staccato i rivali: sullo sfondo tre tecnici se dovesse saltare - Questa la notizia rilanciata questa mattina dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul tecnico dell'Atalanta.

Un gioco di panchine - Un gioco di panchine - Comunque, la squadra di gasperini, vincendo a Lecce ... ha ottenuto la sesta posizione aritmeticamente e ora attende notizie da Dublino per sperare che si apra un altro posto Champions. Va precisato, ...