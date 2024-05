Renzi | Meloni influencer ci porta tra le braccia degli estremisti…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il leader di Iv che fa parte della coalizione di Stati Uniti d’Europa attacca la Premier: “Poteva berlusconizzarsi e traghettare l’Italia al centro dell’Europa” Furbo, intelligente e tanto, ma tanto sgusciante. E’ uno“animali” politici più preparati di questa nuova classe dirigente anzi da un certo punti di vista fa parte quasi di quella “vecchia”, se non altro perché è entrato a fare politica molto giovane e si è messo in evidenza sin dall’inizio da Sindaco di Firenze, fino a scalare posizioni nel partito per poi proporsi e diventare presidente del Consiglio alla velocità della luce, per quelli che sono i tempi in politica. Insomma, a Matteoquesto va riconosciuto, pure il talento di essere schietto anche se di cambiare spesso idea e non provare a non farlo vedere, tentando di parlare d’altro. Il leader di Italia Viva Matteo ...