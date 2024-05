Prima categoria | quarti di finale playoff Il Masone cade all’ultimo flash dei supplementari Passano il turno i piacentini della Sannazzarese

(Di lunedì 20 maggio 2024)0 DTS: Pancini, Cavicchia, Maccabruni (32’st Kevin Prazzoli), Orru, Leonardo Prazzoli, Girometta, Filipov, Armani (25’st Herman), Zarbano, Cozzi, Simone. A disp.: Bolzoni, Inghilterra, Riva, Finocchiaro, Gelmini, Liccardo, Jelec. All.: Di Donna: Ceci, Mendicino, Barbieri, Castrianni, Teggi, Acquah, Zagnoli (13’sts Burani), Tascedda, Corradini (17’st Battigello), Durmishi (39’st Sakho), Ventura (1’sts Stefani). A disp.: Oliva, Kravchenko, Sabbadin, Montorsi, Muredda. All.: Marchesini Arbitro: Rossetti di Parma Rete: Kevin Prazzoli al 15’sts. Note: ammoniti Acquah, Cavicchia, Maccabruni e Orru. Niente da fare per ilneidideiregionali di...

Playoff Prima Categoria. Lo Smile già promosso non si ferma. Conquistata anche la semifinale - La PGS Smile batte il Sorbolo Biancazzurra e si qualifica per le semifinali regionali, confermando il ripescaggio in Promozione. Altri risultati e prossimi incontri nel panorama calcistico locale.

Arcetana e Masone, una domenica in cerca di gloria - In Promozione match a San Giorgio di Piano contro il Faenza. prima Categoria, l'undici di Marchesini sul campo della sannazzarese Continua l'avventura negli spareggi per Arcetana e Masone arrivate ...

Dilettanti - Al via i playoff di Terza Categoria, Bobbiese e Sannazzarese ancora in campo. Il programma - Stesso discorso per Virtus Piacenza che avendo vinto i playoff Regionali di Seconda si prepara al salto in prima. Tornano a Bobbiese e sannazzarese, qui si gioca in gara unica con supplementari e ...