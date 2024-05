Pechino | L' indipendenza di Taiwan è un vicolo cieco

(Di lunedì 20 maggio 2024) La Cina ha ribadito la sua ferma opposizione all'di, definendola "un". Questa dichiarazione è arrivata dopo il primo discorso del nuovo presidente di, William Lai.considerauna parte "inalienabile" del suo territorio e ha sottolineato che è pronta a usare la forza, se necessario, per garantirne la riunificazione. "L'diè un: non importa sotto quale forma o bandiera, il perseguimento dell'e della secessione diè destinato a fallire," ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, durante il briefing quotidiano.

