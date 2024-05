Che cosa succederà in Iran dopo la morte del presidente Raisi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 20 maggio 2024)il ritrovamento del corpo bruciato delEbrahimsui monti della provinciaiana dell’Azerbaigian orientale, la Repubblica islamica ha cinquanta giorni per organizzare nuove elezioni e sei mesi per farle. Per gli ayatollah significa portare il paese a un voto controllato nella fase di minore legittimità del sistema dalla rivoluzione islamica nel 1979. Per quasi mezzo secolo la Repubblica islamica ha spiegato al mondo che la sua democrazia illiberale funziona così: c’è una selezione preventiva e rigida dei candidati, ma poi il gran numero di persone che si mette in fila per scegliere uno tra quelli ammessi è la prova che il sistema funziona – sono le folle diiani alle urne a legittimarlo. Negli anni dei riformisti e fino al 2009 l’affluenza si aggirava attorno al ...