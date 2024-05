(Di lunedì 20 maggio 2024) Arezzo, 20 maggio 2024 – Saranno i giovani con i loro racconti, i telefoni connessi, i loro misteri e l’incontro tra generazioni simili di continenti, culture e tradizioni assai diverse ad essere i protagonisti dell’inaugurazione della 5° edizione di, il festival dei cortometraggi dedicato alle tematiche dele e dell’impegno civile. Giovedì 23 maggio il primo appuntamento del festival vedrà infatti salire in cattedra alle ore 17:30 “uno tra i più raffinati e acuti manager della comunicazione”, come definito da Il Sole 24 Ore, Paolo Landi, ad Arezzo per presentare il suo ultimo volume “La Dittatura degli Algoritmi” (KrillBooks). Docente al Politecnico di Milano e allo IUAV di Venezia e autore i vari libri sull’uso consapevole dei media (con Lupetti, Mondadori, Sperling & Kupfer, Einaudi, ...

Officine Social Movie inizia dalla periferia - officine Social Movie inizia dalla periferia - Giornata inaugurale del festival con l’esperto di comunicazione Paolo Landi, l’architetta Silvia Casi e la proiezione del film “L’odio” nella versione restaurata in 4k ...

OFFICINE SAN CARLO - "Chef&Co", terzo incontro con Giuseppe Iannotti - officine SAN CARLO - "Chef&Co", terzo incontro con Giuseppe Iannotti - A loro si aggiungono una coppia di talentuosi pizzaioli in rampa ... in un connubio affascinante e goloso. Palcoscenico sarà, ancora, officine San Carlo, la fabbrica urbana della creatività nata dalla ...

5 motivi per entrare a far parte della rete Magneti Marelli Checkstar - 5 motivi per entrare a far parte della rete Magneti Marelli Checkstar - La complessità nel mondo dell’autoriparazione sta aumentando costantemente: basti pensare al crescente numero delle auto elettriche sul mercato, alle norme ...