Unabomber è morto | il serial killer Ted Kaczynski era in cella all' ergastolo

Leggi su iltempo

(Di sabato 10 giugno 2023) Ted, meglio noto come, èquesta mattina nella sua. A comunicarlo è l'ente governativo degli Stati Uniti che si occupa delle carceri:stava scontando l', senza possibilità di appello, nel carcere ADX Florence, nel Colorado. Ile terrorista, ritornato sulla bocca di tutti per una serie televisiva di successo che ripercorreva la sua storia, venne condannato alla pena massima per aver inviato pacchi postali esplosivi a numerose persone, durante un periodo di quasi diciott'anni, provocando un totale di 3 morti e 23 feriti.mandava pacchi bomba per via, almeno così l'ha giustificata, di una guerra personale contro la tecnologia. Prese inoltre di mira alcune università ...