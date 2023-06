... all'incrocio tra via Martiri die via Lorenzetti a Ercole, in vicolo Nicola Abbagnano (... 'Un altro finanziamento ottenuto, - ha aggiunto l'Assessore ai Lavori Pubblici,Marzo - ...A rendere interessante il prodotto sono però soprattutto i suoi attori:nei panni di Carmine Di Salvo, Maria Esposito nei panni di Rosa Ricci, Giacomo Giorgio nei panni di Ciro ...In particolare, l'attenzione è rivolta soprattutto su Rosa Ricci e Carmine Di Salvo , interpretati rispettivamente da Maria Esposito e. Nell'ultima puntata della terza stagione , ...

Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario: la prima foto insieme Novella 2000

Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...La terza stagione di Mare Fuori si è chiusa con un dilemma da parte dei tantissimi fan della serie, ovvero 'Ciro Ricci è morto davvero', vi ...