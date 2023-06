LIVE Giro del Delfinato 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini al comando | quattro all’inseguimento Gruppo a 4’25”

(Di sabato 10 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 A tirare in testa alci sono ora glidella AG2R Citroën Team. 11.26 Ricordiamo chi sono glial: Anthony Perez (Cofidis), Remi Cavagna (Soudal – Quick Step), Madis Mihkels (Intermarché – Circus – Wanty) e Victor Campenaerts (Lotto Dstny). Questihanno 3’20” di vantaggio sule 1? sugli inseguitori. 11.22 Aumenta il distacco dalla testa della corsa per iinseguitori. Ora Tobias Bayer (Alpecin-Deceuninck), Anthon Charmig (Uno-X Pro Cycling Team), Reuben Thompson (Groupama – FDJ) e Matteo Vercher (TotalEnergies) hanno circa un minuto di ritardo. 11.19 Tra poco più di 10 km comincerà il Col de la Madeleine ...

LIVE Giro del Delfinato 2023, tappa di oggi in DIRETTA: c'è la Croix de Fer, Ciccone sogna l'impresa OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima e penultima frazione del Giro del Delfinato 2023, tradizionale corsa a tappe che si s ...