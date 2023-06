Fattore H | la sfida dell' idrogeno

Leggi su panorama

(Di sabato 10 giugno 2023) Potenzialmente è l’elemento dei miracoli: fornisce moltissima energia senza inquinare. Il grande tema è ricavarlo in modo «verde» e Cina e Usa corrono per arrivarci prima. Distaccando un’Europa troppo lenta. Anche nella corsa all’verde l’Europa rischia di vedersi superare da Stati Uniti e Cina. Pur con l’ambizione di diventare l’attore continentale più attento all’ambiente, l’Unione deve affrontare in questa competizione ostacoli esterni, come quelli geofisici, e auto-inflitti, come quelli legislativi, mentre i due grandi rivali marciano più spediti grazie ai loro spazi immensi e a leggi e incentivi più flessibili. Ma perché è importante l’verde? L’, l’elemento più leggero e più diffuso in tutto l’universo, ha un grande pregio: un enorme contenuto energetico, di almeno due-tre volte superiore a quello dei ...