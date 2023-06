Daniele Potenzoni | scomparso da 8 anni | ora una speranza che da Treviglio arriva fino in Russia

(Di sabato 10 giugno 2023). Si è presentato al commissariato di piazza del Popolo dicendo di aver riconosciutoin due video su Instagram. Parte dal’ultimadi ritrovare l’uomo milanese affetto da autismoa 36il 10 giugno del 2015, durante una gita da Milano a Roma, sotto la metropolitana Termini mentre si dirigeva con alcuni accompagnatori all’udienza del Papa in Vaticano. Da quel giorno di ottofa si sono perse le sue tracce. Ma il padre non ha mai smesso di crederci e di tenere alta l’attenzione pubblica,ndo anche a offrire una ricompensa di 50mila euro a chi fornisca elementi utili alle indagini. Ora una svolta potrebbere dalla Bassa Bergamasca. Gli agenti del ...

Si riaccendono i riflettori e la speranza per, l'uomo affetto da autismo scomparso il 10 giugno del 2015, durante una gita da Milano a Roma sotto la metropolitana Termini per partecipare all'udienza del Papa con alcuni ...Che fine ha fattoL'uomo disabile con problemi di autismo scomparso a Roma il 10 giugno del 2015 mentre era in gita da Milano per partecipare all'udienza del Papa con alcuni accompagnatori. Da quel ...Due video di pochi secondi, pubblicati su una pagina Facebook dedicata alla sua scomparsa, potrebbero riaprire il caso di, l'uomo affetto da autismo di cui si sono perse le tracce il 10 giugno del 2015 a Roma, alla fermata della stazione della metropolitana di Termini. All'epoca aveva 36 anni e si ...

Quest'uomo nel bosco potrebbe essere Daniele Potenzoni: affetto da autismo è scomparso 8 anni fa RaiNews

Una donna ha pubblicato su un gruppo Facebook un video in cui si vede un uomo che sembra essere proprio Daniele Potenzoni disteso su prato ...Due video di pochi secondi, pubblicati su una pagina Facebook dedicata alla sua scomparsa, potrebbero riaprire il caso di Daniele Potenzoni, uomo affetto da autismo di cui si sono perse le tracce il 1 ...