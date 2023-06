Cristalli di memoria | la recensione | un film thriller canonico

(Di sabato 10 giugno 2023) Ladidiper il mercato televisivo che vede protagonista una bella gallerista che ha perso la, dopo essere stata aggredita da uno sconosciuto. Su Rai2 e disponibile su RaiPlay. Perdere lanon è mai piacevole, soprattutto se al tuo risveglio su un letto d'ospedale scopri anche di essere stata aggredita da un individuo sconosciuto. Un vero e proprio atto tipico dei più classici home invasion che diventa assai problematico per la protagonista, intenta nell'ora e mezzo di visione non soltanto a ritrovare i ricordi perduti ma anche a scoprire chi, e perché, intendesse eliminarla: una ricerca comune a quella del pubblico, pronto a scoprire chi si nasconda dietro l'identità del potenziale assassino. Come vi raccontiamo nella ...

Questa sera, sabato 10 giugno 2023 , va in onda in prima TV su Rai 2di, un thriller intitolato in lingua originale Her Deadly Reflections . Protagonista è Helena Mattsson , attrice che ha accumulato diverse esperienze nell'arco della sua carriera su ...diè il recente lungometraggio televisivo di John Lyde che questa sera, 10 giugno 2023, sarà disponibile su Rai ...Stasera , 10 giugno, su Rai 2 , in prima serata, e in prima visione assoluta va in ondadi, il film del ciclo 'Nel segno del giallo'. La pellicola è diretta da John Lyde. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista e da Brittany Wiscombe. Jimmy Schafer ha ...

Cristalli di memoria, film-tv su Rai 2: trama, cast, finale e come vederlo Tvblog

La recensione di Cristalli di memoria, film per il mercato televisivo che vede protagonista una bella gallerista che ha perso la memoria, dopo essere stata aggredita da uno sconosciuto. Su Rai2 e disp ...Con "Cristalli di memoria" al via un'estate da brivido. Torna in prima serata su Rai 2 il ciclo "Nel segno del giallo": ecco la trama del film.