Traffico Roma del 09-06-2023 ore 17 | 00

(Di venerdì 9 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... peraltro con un sorprendente ritardo, l'apertura temporanea del varco ztl di via di, il quale ... compatibilmente con i gravi disagi connessi alla chiusura del ponte, ildella zona ...... dal nome del piano di zona, si trova all'interno del quinto municipio di, in un'area ... la nascita del parco di Villa De Sanctis, il giardino Camilli, la limitazione deldi ...Autostrade per l'Italia alle 15.45 segnala 8 km di coda in direzione- Napoli. L'incidente ... Poco prima delle 16 ilè stato riaperto lungo una corsia di marcia. In azione ovviamente ...

Traffico Roma del 09-06-2023 ore 15:30 RomaDailyNews

Previsti 15mila manifestanti per il Roma Pride 2023 di sabato pomeriggio. A partire dalle ore 15:30 in centro con slogan “Queeresistenza” i partecipanti sfileranno accompagnati da carri allegorici. Le ...Mercoledì, 14 giugno, la Mille Miglia, con le sue auto d'epoca, passa per Roma. Prevista anche l'esposizione di alcune vetture a via Veneto. Tra allestimenti, evento e smontaggio delle strutture, le ...