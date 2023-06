Scuola | Frassinetti FdI | Governo promuove testimonianze contro droghe negli istituti

(Di venerdì 9 giugno 2023) "I giovani di oggi, a causa delle nuove tecnologie e della trasformazione digitale, sono sempre sui social e diventa per questo importantere eventi comunitari e sportivi". Così il ...

... ha concluso. 9 giugno 2023...2023 ospita anche l'omaggio all'artista visuale Rä di Martino in collaborazione con ladi ... Mussolini and the Museum di Piergiorgio Curzi racconta invece di Giorgio, sindaco di ...Così il Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Paola, a margine del convegno dal titolo: Dall'emergenza all'alleanza educativa. Liberare l'energia dei giovani italiani da trappole, ...

Inaugurato il cantiere Cittadella della Scuola, Frassinetti: “Scuole sicure nostra priorità”. Marsilio: “Giorno di festa” Orizzonte Scuola

il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione a margine del convegno 'Dall’emergenza all’alleanza educativa. Liberare l’energia dei giovani ...Scuola. Pro Vita Famiglia alla Camera: ripartire da libertà educativa contro degrado, dipendenze e gender - Roma - «E’ in atto in Italia una vera e ...