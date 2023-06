Pronti a usare i fondi non spesi Pnrr | La promessa di Salvini

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il ministro delle Infrastrutture Matteo, in un colloquio con i giornalisti, parla dello stato di avanzamento del Piano di ripresa e resilienza europeo sgombrando il campo dalle voci di ritardi nei programmi di investimento. «La dote per il mio dicastero vale complessivamente 39,9 miliardi di euro. Posso spenderli tutti. Ci sono alcuni progetti come l'installazione del sistema di segnalamento Ermts, che non può essere portato a termine nei tempi del, perché mancano gli approvvigionamenti dei materiali. Il mancato rispetto degli obiettivi per cause esterne però si recupera semplicemente spostando i soldi su altre opere». Una disponibilità già espressa al ministro Fitto. «Abbiamo oltre 100 progetti. Per contrastare la dispersione idrica ad esempio ce ne sono di già stilati per un ammontare di un miliardo» ha spiegato ...