Mondiale Under 20 | l’Italia stacca il pass per la finale | 2-1 alla Corea nel segno di Pafundi

(Di venerdì 9 giugno 2023) Una perla diregala laNazionale di Nunziata. Lasarà contro l’Uruguay domenica 11 giugno in cui Baldanzi e compagni cercheranno ancora di fare un grandeo verso la storia. La semicontro ladel Sud è stata una partita maschia ed a ritmi alti con gli asiatici che, come loro marchio di fabbrica, hanno messo tanta corsa ed intensità. Ad aprire il match è il solito Casadei (capocannoniere del torneo) che dal limite calcia un bolide imparabile per il portiere di casa. All’alba della prima frazione arriva il pareggio delladel Sud: su rigore Lee Seung-Won non sbaglia e porta in parità la gara all’intervallo. Nella seconda frazione la gara si fa sempre più spezzettata conche ...

ITALIA U20 - COREA DEL SUD 0 - 0 LIVE ITALIA (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. All. Nunziata COREA DEL SUD (...LA PLATA (ARGENTINA) - L'Italia di Nunziata si gioca un posto per la finale dei Mondiali20 . Gli azzurrini affronteranno in semifinale la Corea del Sud. " Sono una squadra che si ......Commenta per primo Le formazioni ufficiali di Italia - Corea del Sud, semifinale del20 ITALIA (4 - 3 - 1 - 2) : Desplanches; Zanotti, Prati, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Pisilli, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Montevago. Ct : Nunziata COREA DEL SUD (4 - 4 - 1 - 1) : J. ...

Risultato storico per l’ Italia Under 20, che approda alla finale di un Mondiale per la prima volta nella propria storia. Ieri sera, grazie alla vittoria per 2-1 contro la Corea del Sud a La Plata (re ...MONDIALE U20 - Una perla da fuori area di Pafundi regala la finale all'Italia, battuta 2-1 una rocciosa Corea Del Sud ...