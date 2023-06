Grande novità nei gruppi WhatsApp per l’invito di nuovi partecipanti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 giugno 2023) In queste ore, direttamente sull’App Store Apple, è giunto un aggiornamento che include un’importanteper i. La versione stabile siglata come la 23.11.78 include un’opzione mai vista perdiall’interno di una chat collettiva. Per quanto nel changelog non se ne faccia menzione, l’informatore WABetaInfo ne ha scovato la presenza in anteprima. Tutti sanno che per invitarenei, almeno finora, è dovuto sempre intervenire uno degli amministratori del gruppo. Al contrario, gli sviluppatori hanno lavorato ad un funzione per la quale anche qualsiasi membro della chat collettiva potrà aggiungere appunto un nuovo iscritto. Ne è una riprova lo ...