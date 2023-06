Conferenza stampa Spezia-Verona | Semplici | “Faremo una grande gara”

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 9 giugno 2023) Leonardo, allenatore dello, ha parlato inprima dello spareggio salvezza contro ildi Zaffaroni. Per il tecnico toscano è uno dei match più importanti della carriera, dopo aver preso una squadra virtualmente salva rischia di non portare a termine gli obbiettivi societari. Tra tutti in questa partita sarà fondamentale la prestazione di Nzola, l’attaccante angolano sembra vicinissimo alla Roma di Mourinho. Un’altra opzione è la Premier League. Tra i tifosi liguri c’è del malcontento latente, per alcuni non andava esonerato un tecnico più concreto come Luca Gotti. Con l’ex allenatore dell’Udinese lonavigava in acque più tranquille e Nzola segnava senza sosta.: ...