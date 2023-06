Mondiali di Corsa in Montagna | l’Italia maschile è argento a squadre

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 8 giugno 2023) Due medaglie azzurre nella seconda giornata dei Campionatidiine trail. La squadradelsi prende l’nel trail di 45,5 km da Innsbruck a Neustift im Stubai, tra salite e discese sulle vette alpine austriache per un dislivello di 3132 metri, con il secondo posto in classifica dietro alla Gran Bretagna e davanti alla Francia. A condurre il team è Luca Del Pero, 25enne brianzolo che al debutto in Nazionale conquista il bronzo individuale dopo una gara in rimonta, recuperando posizioni fino a entrare in zona podio a una decina di chilometri dall’arrivo nel corso della terza e ultima ascesa. Sul traguardo il portacolori degli Sky Lario Runners chiude in 4h22:04, con circa tre minuti di distacco dal norvegese Stian Angermund (4h19:00) che ...