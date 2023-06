Transformers – Il risveglio | recensione | la lotta tra Autobot e Terrorcon si sposta negli anni ’90

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ladi– Il, secondo capitolo della serie prequel ispirata ai robottoni Hasbro: la battaglia per salvare la Terra dalle grinfie di Unicron comincia a New York e finisce in Perù A cinquedall’uscita di Bumblebee arriva in sala– Il, secondo capitolo della serie prequel ambientata tra la fine degli’80 e il primo. Stavolta si cambia totalmente arena, passando dalla New York del 1994 alle rovine Inca in Perù, con Anthony Ramos e Dominique Fishback nei pdei due protagonisti umani e una nuova minaccia aliena all’orizzonte. Tra azione, humour, la celebrazione degli’90 e un po’ di ritrovata umanità,– Il ...