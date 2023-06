(Di mercoledì 7 giugno 2023) «Fatti di una gravità enorme». Le parole del Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, sottolineano la gravità di quanto emerso dall’inchiesta sulle azioni di 5 agenti di Polizia che sarebbero responsabili di violenze ingiustificate ed ingiustificabili contro alcuni extracomunitari e senzatetto (7 gli episodi contestati). Nell’inchiesta sono finiti altri 17 colleghi che avrebbero saputoe aggressioni ma non avrebbero denunciato come dovuto. Quando è una persona in divisa a macchiarsi di episodi di violenza e di atti criminali è giusto pretendere la maggior severità e fermezza possibile. Chiunque indossi una divisa, chiunque rappresenti lo Stato e le sue regole ha molto più degli altri il dovere di rispettarle per primo, proprio in nome dia divisa indossata che non si può sporcare e soprattutto non si deve «smacchiare» in qualche modo. Chi ha ...

Non ho mai detto di odiare il Verga - le parole '' o 'disprezzo' non appartengono al mio ... pensando di trovarsi in un antro oscuro, per poi scoprire, camminando, che'oscurità nasconde un ...Non ho mai detto di odiare il Verga - le parole '' o 'disprezzo' non appartengono al mio ... pensando di trovarsi in un antro oscuro, per poi scoprire, camminando, che'oscurità nasconde un ...... è un aggettivo che). Con il progetto IronMind avviciniamo allo sport questi ragazzi, e se ... giocano tutti nello stesso modo e questo secondo per me è il primo passo di'inclusione vera, ...

Quell'odio mal celato e gratuito verso le Forze dell'Ordine Panorama

Colleziona partner come fossero davvero figurine, e non appena si affaccia il sentimento (da parte dell’altro) sparisce, evapora, passa al prossimo. Il serial lover esiste, tanto quanto il cugino più ...