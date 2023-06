Moncada-Milan | i dettagli del contratto e quando può arrivare la firma

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Studio, programmazione, risultati. La carriera di Geoffreysi può racchiudere in questi tre punti fondamentali. Ora per l’ex...

Lo ringraziamo per il suo contributo in questi anni, con il ritorno delin Champions League e ... subito più potere a Geoffrey, celebre per aver scoperto Mbappé quando aveva soltanto 12 ...Ora è possibile che nessuno dei giovani acquistati dalpotesse giocare qualche partita in più E, poi, delle due l'una: o Maldini, e con lui, hanno completamente sbagliato la ...Al suo fianco ci sarà Geoffrey, responsabile scout, già noto alle cronache perché capace di ...al più presto ed è quello di una figura carismatica che faccia da collegamento tra casae ...

Rivoluzione Milan, dopo lo shock della notizia dell'esonero di Paolo Maldini è ora di guardare avanti per la società rossonera ...RedBird non condivideva le richieste di maggiore autonomia dell'ex capitano e nemmeno le visioni sul budget. Via anche Massara ...