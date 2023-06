Incinta uccisa | nella casa di Senago ordine ' maniacale'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La, nel Milanese, in cui sabato 27 maggio, Alessandro Impagnatiello ha ucciso a coltellate Giulia Tramontana, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, era perfettamente in...

... il 30enne barman arrestato per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano,di sette mesi. ... dove il luminol ha rilevato le tracce di sangue più evidenti, quindi una voltaha adagiato ...La casa a Senago, nel Milanese, in cui sabato 27 maggio, Alessandro Impagnatiello ha ucciso a coltellate Giulia Tramontana, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, era perfettamente in ordine ...I carabinieri, durante l'intervento della scientifica, sono entrati nel box di Alessandro Impagnatiello per il sopralluogo dopo l'omicidio di Giulia Tramontano, la 29ennelo scorso 27 maggio

Giulia Tramontano, una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona: l’omaggio per la 29enne incinta… Il Fatto Quotidiano

La casa a Senago, nel Milanese, in cui sabato 27 maggio, Alessandro Impagnatiello ha ucciso a coltellate Giulia Tramontana, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, era perfettamente in ordine ...Giulia Tramontano aveva 29 anni e era incinta di sette mesi. È stata uccisa con un coltello nella casa dove viveva con Impagnatiello, 30 anni, barista. Il pomeriggio aveva incontrato una ex collega di ...