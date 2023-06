Gilda Sportiello | prima mamma deputata ad allattare il figlio in Aula alla Camera

La deputata M5S: "Diritto ad allattare non sia negato a nessuna donna"è stata la prima mamma deputata ad allattare il figlio in Aula alla Camera. "Da questa seduta fa il suo esordio in Aula il piccolo Federico, figlio della nostra collega. E' ...La deputata del M5Sè la prima parlamentare a portare in Aula il proprio figlio in braccio. Applausi di tutta l'Assemblea di Montecitorio all'annuncio del presidente di turno Giorgio Mulè. sat/gslPer la prima volta un neonato viene allattato nell'aula della Camera. Si tratta del figlio dei deputati M5Se Riccardo Ricciardi. Il piccolo Federico, di soli due mesi, ha fatto il suo esordio a Montecitorio sulla scorta della decisione della giunta per il Regolamento che consente alle ...

Gilda Sportiello allatta alla Camera dei deputati: la prima volta della deputata napoletana ilmattino.it

La deputata: "Si tratta di un passo importante, soprattutto perché rappresenta un precedente e un messaggio per il Paese e per tutte le donne" ...Il precedente in Europa: nel 2010, l'allora eurodeputata del Popolo della Libertà (Pdl), Licia Ronzulli, oggi senatrice di Forza Italia, portò per la prima volta con sé al Parlamento europeo la figlia ...