Atletica | Ceccarelli su Jacobs | “Si rimetta presto e ritrovi la tranquillità”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Samuele, suTV, ha parlato delle emozioni provate allo stadio Ridolfi in occasione del crono di 10.13 nei 100 metri: “Ho fatto lo screenshot degli iscritti e della loro posizione nel ranking: al Golden Gala ero contro il numero 1, 2, 3, 4, 6. Io ero il numero 240. Sapevo non sarebbe stato facile, però non ho pensato alla pressione, al timore reverenziale: ho solo sfruttato l’occasione per misurarmi con i migliori al mondo. Non mi sento un top mondiale ma se prosegue questo trend potrei avvicinarmi a loro. Ho sentito i brividi durante il boato del pubblico all’annuncio del mio nome. Quando camminavo verso i blocchi i tifosi mi chiamavano, mi sostenevano: vorrei sapere i loro nomi e cognomi per ringraziarli personalmente uno a uno. Mi piace l’idea di essere un’ispirazione per dedizione e perseveranza. Tutti, con me, possono pensare ...