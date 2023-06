Andreoni Simit | ' anti - Rsv era atteso | virus causa polmoniti anche in adulti'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Padova, 7 giu. - "L'autorizzazione europea era molto attesa e risolve un grande problema di sanità pubblica perché ilrespiratorio sinciziale (Rsv) è molto importante per le polmonite virali non ...

Lo ha detto Massimo, professore di Malattie infettive all'Università Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (), commentando ...Così Massimo, direttore scientifico Società italiana di malattie infettive e tropicali (), commentando l'alert dell'Oms su un enterovirus 'killer' nei neonati in Francia. Fonte ...Così all'Adnkronos Salute Massimo, direttore scientifico Società italiana di malattie infettive e tropicali (), commentando l'alert dell'Oms su un enterovirus 'killer' nei neonati in ...

Andreoni (Simit), 'anti-Rsv era atteso, virus causa polmoniti anche in ... Il Dubbio

(Adnkronos) – “L’autorizzazione europea era molto attesa e risolve un grande problema di sanità pubblica perché il virus respiratorio sinciziale (Rsv) è molto importante per le polmonite virali non so ...Allarme enterovirus: da luglio 2022 ad aprile 2023 la Francia ha registrato nove casi in 4 ospedali di tre regioni; al 5 maggio ...