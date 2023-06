Agroalimentare | il presidente Unci Gennaro Scognamiglio | Le misure Ue affossano la filiera ittica in Campania

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo la riunione tenuta ieri, insieme ad Alleanza Cooperative Italiane, a Bruxelles, con la direttrice generale della Pesca, Charlina Vitcheva, ed il suo staff, l’Agro Alimentare, associazione di categoria del mondo cooperativistico, conferma la bocciatura dei provvedimenti che l’Unione europea intende mettere in campo, perchè fortemente lesivi degli interessi delle imprese e dei lavoratori della, come del resto del Paese, come sottolinea ilnazionale,: “Sono state, ancora una volta, esposte le esigenze e le preoccupaziuoni degli operatori del comparto ittico e l’inappropriatezza dei provvedimenti contenuti nel Piano d’azione lanciato dalla Commissione europea lo scorso 21 febbraio, nel quale si annanorigide ...