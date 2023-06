Sopralluogo nella casa di Alessandro Impagnatiello e Giulia Tramontano VIDEO

Leggi su agi

(Di martedì 6 giugno 2023) AGI - I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche sono arrivati in via Novella 14 a Senago (Milano) per ilnell'appartamento al primo piano doveha ucciso la compagna, incinta di 7 mesi. Per assistere ai rilievi sono giunte anche la procuratrice aggiunta Letizia Mane la pm Alessia Menegazzo, titolari dell'inchiesta per omicidio pluriaggravato, soppressione di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. Si cerca il cellulare diI carabinieri, con la collaborazione dei vigili del fuoco, sono al lavoro anche nell'area parcheggio del capolinea della linea gialla Comasina alla ricerca del cellulare di. Come raccontato agli ...