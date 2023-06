Riforma pensioni | nodo risorse inguaia Meloni | le ipotesi

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 giugno 2023) Alle prese con la “grana” PNRR, l’esecutivo guidato dadeve fare i conti anche con altri dossier in cerca di risposte quanto mai urgenti, su tutti ladelle. Il– neanche è dirlo – è legato allea disposizione che sono sempre poche. Il tema è particolarmente sentito dai sindacati che di certo non faranno sconti, in particolare sulle uscite anticipate, argomento rispetto al quale soprattutto la Lega è in pressing, decisa a cancellare una volta per tutte lo spauracchio Fornero.Spetterà all’Osservatorio sulla spesa previdenziale istituito lo scorso marzo presso il ministero del Lavoro con il compito di valutare “gli effetti di determinati provvedimenti in tema di esodi ...