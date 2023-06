Pacifici | «Mourinho? Non è alzando i toni che facciamo il bene del calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 giugno 2023) Durante la conferenza stampa di fine stagione degli arbitri è intervenuto anche il presidente dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri), Carlo, in merito al comportamento tenuto danei confronti dell’arbitro Taylor. In occasione della finale di Europa League, l’operato dell’arbitro inglese è stato giudicato negativo dallo Special One che, nel parcheggio dello stadio, ha atteso Taylor per rivolgergli parole non proprio amorevoli. Di seguito le parole di: «Ricordo lo slogan della Fifa: ‘Rispetto’. Serve per tutti, non ècheildel. Non ci dobbiamo mai dimenticare che quanto succede in Serie A e in Europa poi si riflette sulla base. La violenza è una delle piaghe più drammatiche, non solo ...