(Di martedì 6 giugno 2023) " Sono le Finals, non partite di prestagione. Serve impegno totale, è mancato. Sono preoccupato, eccome se lo sono. Il quintetto base ha iniziato male sia il primo quarto che il terzo, non con l'...

Michael, allenatore dei Nuggets dopo gara - 2, persa da Denver in casa contro Miami, non si è trincerato dietro il politicamente corretto. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade ...... e abbiamo giocato male anche gara - 2 - chiude ildei Nuggets - a livello di disciplina questa è stata sicuramente la nostra peggior partita di questi playoff'. Michael, capo ......buone notizie arrivate da gara - 1 non hanno cambiato le prospettive di Mike. Non importa che Denver abbia imposto il proprio ritmo al match, dominando dal primo all'ultimo minuto, il...

Malone, il tecnico vecchio stampo che ama gli schemi ma sa anche uscirne La Gazzetta dello Sport

Dopo la sconfitta in gara-2 ha bacchettato i suoi per lo scarso impegno. Uno stratega che però non si piega alle rigide regole del politically correct ...Gli “adjustment” di Erik Spoelstra e la rabbia di Michael Malone. Gara-2 non ha seguito canoni convenzionali con i due allenatori che alla fine hanno dato una lettura molto diversa sul match che ...