Giro NextGen 2023 | programma | orari | tv | streaming Il calendario e le date delle 8 tappe

(Di martedì 6 giugno 2023) Manca meno di una settimana all’inizio delNext Gen, “nuova versione” della corsa conosciuta fino allo scorso anno comed’Italia Giovani Under 23 e prima ancora comeCiclistico d’Italia. Tanti dei migliori giovani talenti del panorama internazionale saranno in Italia per provare a lasciare il segno in un manifestazione che ha lanciato campioni del passato remoto o recente come Francesco Moser, Marco Pantani e Gilberto Simoni, ma anche Thomas Pidcock e Juan Ayuso. Il percorso di quest’anno prenderà il via domenica 11 giugno da Agliè, in Piemonte, per poi svilupparsi in otto giorni di gara, che porteranno i corridori ad attraversare la Lombardia, il Trentino ed il Veneto prima della chiusura in Friuli-Venezia-Giulia con il gran finale a Trieste. Frazioni per tutti i corridori: si parte con una ...